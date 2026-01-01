Clorinda: La Policía detuvo a un hombre y secuestró un equipo de sonido

• Fue el resultado de una rápida intervención

Efectivos de la brigada de investigaciones Comando Patrulla de Seguridad Urbana, Clorinda, detuvieron a un sujeto de 22 años y secuestraron un equipo de sonido de gran valor.

El hecho se registró días atrás cuando policías tomaron conocimiento de la sustracción del equipo de sonido y se inició una causa judicial por “Robo”.

De inmediato, los investigadores realizaron un seguimiento discreto que los llevó a la detención del sujeto este domingo, alrededor de las 12:30 horas, en la calle Cancio y Alberdi, con el equipo de sonido sustraído, siendo todo trasladado hasta la dependencia, donde se notificó al autor su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.