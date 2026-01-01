El Colorado: “La T y la M” se presentará en los festejos por el 90° Aniversario

En el marco de las celebraciones por el 90° Aniversario de la localidad de El Colorado, el próximo sábado 14 de febrero se realizará un gran festival musical con entrada libre y gratuita en el camping municipal.

Desde la intendencia, a cargo de Mario Brignole, se confirmó la participación de reconocidos artistas de alcance nacional, entre los que se destaca el dúo de cumbia “La T y la M”.

El espectáculo contará además con las presentaciones de Los Hijos de los Barrios, Los Alonsitos y Canto 4.

“La T y la M”, integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, es uno de los dúos más populares del género en la actualidad. Alcanzó gran notoriedad por su estilo pegadizo y por éxitos como “No Se Va”, además de su vínculo con la Selección Argentina de Fútbol.

Por su parte, Los Hijos de los Barrios y Los Alonsitos llegarán desde Corrientes para aportar el ritmo del chamamé, mientras que Canto 4, reconocido grupo folklórico oriundo de Salta, ofrecerá un repertorio de música tradicional y popular.

De esta manera, El Colorado se prepara para vivir una noche festiva con una propuesta artística variada, en el marco de un nuevo aniversario de su fundación.