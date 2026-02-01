La UEAR secuestró ejemplares de surubí, embarcaciones y otros elementos

La participación ciudadana alertó sobre la actividad con fines comerciales

Policías de la Delegación Agente Juan B. Samaniego secuestraron peces, embarcaciones y otros elementos a la vera del Río Bermejo, a la altura de la localidad Kilómetro 100, donde seis personas pescaban con fines comerciales, en clara infracción a la normativa vigente.

El procedimiento se concretó en la tarde del viernes último, cuando los integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) fueron alertados por vecinos de la comunidad de Kilómetro 100 sobre una pesca ilegal.

Rápidamente, los policías conformaron una comisión y se desplegaron a la vera del Bermejo, trabajo que incluyó patrullajes de a pie con apoyo visual de un Dron.

De esa forma, detectaron el arribo hacia la orilla de dos embarcaciones con motor fuera de borda, procediendo a la identificación de seis masculinos mayores de edad.

Durante la verificación de las embarcaciones, se constató que transportaban mallones de pesca y varios ejemplares de surubí, lo que dejó en evidencia que la actividad la realizaban con fines comerciales, lo que está prohibido en aguas del Río Bermejo.

Ante la clara infracción a las normativas de preservación de la fauna ictícola, se labraron las diligencias, además del secuestro de los pescados y los elementos utilizados para la pesca furtiva.

Todo fue trasladado a la dependencia policial, se notificó a los infractores de su situación legal y el caso quedó a disposición de la Justicia provincial.



