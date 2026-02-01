Con múltiples actividades deportivas y recreativas se desarrolló la última jornada de la Fiesta del Río, Mate y Tereré

La 10° edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré, organizado por el municipio capitalino, tuvo un cierre a pura intensidad este domingo, con el desarrollo de numerosas actividades deportivas y recreativas, entre las que se destacaron la exhibición de calistenia, la carrera de mozos y camareras y encuentros de vóley y hockey de arena.

La tan esperada exhibición de calistenia tuvo lugar al caer la tarde en el circuito del Paseo Ferroviario, en las modalidades free style y estática, donde la gran concurrencia pudo entretenerse con las espectaculares demostraciones de habilidad, flexibilidad y fuerza de los participantes.

Otra de las actividades que ya es una tradición de este popular evento es la carrera de mozos y camareras, que como es habitual entregó trofeos, medallas y premios en efectivo a los ganadores, sumado al sorteo de una moto 0 km entre todos los inscriptos. La competencia tuvo tres modalidades: hasta 35 años, masculino y femenino; senior más de 35 años, masculino y femenino; y libre.

Además, con la participación de un gran número de parejas y equipos, se llevó a cabo en el balneario Parque Arenas la Copa Río, Mate y Tereré de beach vóley y hockey beach, en distintas categorías. Por último, se realizó también una gran master class de zumba para hacer bailar, cantar y ejercitarse a la multitud que se concentró en el playón municipal.







