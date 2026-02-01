Inmediato accionar policial terminó con la detención del autor de un ilícito

Se estableció la identidad del sujeto mediante la participación de vecinos

Uniformados de la Subcomisaría Namqom detuvieron a un sujeto de 26 años cuando trasladaba cinco rollos de tejido perimetral que sustrajo de la capilla del barrio Lote 68, de la zona norte de la ciudad.

El ilícito fue denunciado en la mañana del sábado último por parte de la encargada del templo María Auxiliadora, ubicado en la manzana 6 del mencionado conglomerado habitacional.

De inmediato, los policías de la Subcomisaría fueron hasta el lugar y labraron las actuaciones procesales con la Delegación de Policía Científica.

Luego se desplegaron en toda la zona, en el marco de una amplia investigación, y con los datos aportados por la participación ciudadana establecieron la identidad del presunto autor.

Después, alrededor de las 11:00 horas, aprehendieron al sospechoso de 26 años cuando trasladaba los elementos sustraídos en calles internas del barrio.

Todo fue documentado y trasladado hasta la dependencia policial, se notificó al detenido de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.




