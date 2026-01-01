La UEAR desarticuló una banda de cuatreros que operaba en las colonias Virasol, Riacho He Hé y zonas aledañas

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) detuvieron a cuatro hombres y secuestraron una importante suma de dinero que sería producto de la comercialización de animales robados, durante un allanamiento en una estancia ubicada a la vera de la Ruta Provincial N° 14.

El procedimiento se realizó en el marco de la investigación de una causa judicial por delito de “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

En ese sentido, personal de la Delegación Monte Lindo y Secciones Portón Negro y Frontera allanaron la mencionada estancia en la tarde del jueves último.

Durante la intervención policial, primero se detuvo a tres de los cuatro imputados y se procedió al secuestro del dinero que sería producto de la venta de los vacunos denunciados como sustraídos.

Después se montó un despliegue en zona de monte y tras un intenso seguimiento se capturó al cuarto involucrado, que había utilizado un caballo para darse a la fuga.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.