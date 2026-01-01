La Policía detuvo a los involucrados que dañaron dos móviles policiales y lesionaron a uniformados

• Se concretaron allanamientos en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos mujeres, un hombre y retuvieron a tres menores, también secuestraron una tumbera, gomeras, bolitas de cristal, hierros, botellas, una bomba molotov y gramos de marihuana, todo quedo a disposición de la Justicia.

Días atrás efectivos de la fuerza provincial fueron agredidos al intervenir en un caso de desorden protagonizado por unas 60 personas en el barrio 28 de Junio de esta ciudad, que terminó con dos uniformados heridos y móviles policiales dañados.

Durante la intervención, los uniformados lesionados fueron asistidos por el equipo médico del SIPEC, que constató que no era necesario trasladarlos; mientras que los móviles policiales sufrieron rotura de vidrios, abolladuras y rajaduras de parabrisas.

Por el hecho se dio inicio a la causa por “Lesiones con el uso de armas, Daño, Atentado y Resistencia contra la autoridad con el uso de armas en poblado y en banda, Intimidación Pública, agravado por la participación de menores”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 con conocimiento del Juzgado de Menores.

En tanto que este viernes por la mañana, se concretaron los allanamientos en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de Junio.

Allí se detuvo a dos mujeres, un hombre y se retuvo a tres menores, también se procedió al secuestro de una tumbera, gomeras y bolitas de cristal, hierros y botellas, marihuana, una bomba molotov, entre otros objetos de interés en la causa.

Los menores conforme lo ordenado el Juez, fueron entregados bajo carácter de guarda tutelar a sus progenitores, en tanto las dos mujeres y el hombre, fueron notificados de su situación procesal y puestos a disposición de la Justicia.

Todo fue documentado por personal de la Dirección General Policía Científica y se contó con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido, Grupo de Intervención Especial y de las distintas dependencias policiales.



