Apresaron a un hombre con cuchillo y arma de fuego de fabricación casera en Clorinda

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre de 24 años que tenía en su poder una tumbera apta para disparar, un cuchillo y una motocicleta Guerrero Trip, todo lo cual fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se concretó este miércoles alrededor de las 20:00 horas, cuando integrantes de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana, Clorinda, realizaban recorridas por el barrio Itatí.

Allí identificaron a un hombre de 24 años que tenía en su poder un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, con cartucho apto para disparar, un cuchillo de grandes dimensiones y una motocicleta Guerrero Trip.

Todo fue documentado y se procedió al secuestro de los elementos, en tanto que el hombre fue trasladado hasta la dependencia policial, fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia.