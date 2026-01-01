La Policía detuvo a un hombre por robo

• También hallaron en su poder un envoltorio de cocaína

Integrantes de la Subcomisaría barrio Namqom aprehendieron a un hombre que tenía en su poder un celular robado y droga.

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana del domingo, cuando un vecino del Lote Rural N° 67, denunció la sustracción de un teléfono de su vivienda y señaló a un familiar como presunto autor.

De inmediato, los uniformados de la dependencia y efectivos de la brigada investigativa, iniciaron las averiguaciones y detuvieron al acusado en las inmediaciones

Durante el cacheo preventivo, realizado en presencia de testigos hábiles, encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con sustancia blanquecina.

Por ello, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizaron la prueba con reactivos químicos y arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Después, localizaron el móvil en cuestión, en poder de una vecina del mismo barrio, quien manifestó que adquirió el bien de buena fe.

Según las actuaciones legales, se realizó la restitución del objeto a su propietario, quien expresó su agradecimiento por el rápido trabajo de los policías.

El aprehendido fue notificado de su situación legal y quedó alojado a disposición del Juzgado interviniente.