Ingresó a una casa del barrio 6 de Enero con fines delictivos y terminó preso

Los elementos sustraídos fueron recuperados

Efectivos policiales aprehendieron a un sujeto de 33 años por ingresar a una vivienda de la manzana 74 del barrio 6 de Enero, del Distrito Cinco, y recuperaron lo denunciado como sustraído.

El ilícito fue denunciado en la mañana del viernes último por parte de un vecino y el personal de la Comisaría Seccional Quinta fue hasta el lugar; mientras que el perito y fotógrafo de la Policía Científica documentaron el caso, sumado al inicio de una causa judicial por “Hurto agravado con escalamiento”.

De inmediato, se unieron a la investigación los integrantes de la brigada de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco.

Tras un amplio trabajo en conjunto, aprehendieron al individuo implicado en el caso, en tanto que el personal de la Comisaría Quinta recuperó los bienes denunciados como sustraídos, todo documentado por personal de la Delegación de Policía Científica.

Los objetos recuperados fueron trasladados hasta la unidad operativa, se notificó al sujeto de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras que los vecinos agradecieron la pronta respuesta policial.



