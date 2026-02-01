La Policía lo detuvo por apuñalar a un hombre

• La víctima fue trasladada hasta el Hospital Centra ante la gravedad de la lesión

Efectivos de la Comisaría “Sargento Juan Domingo Ojeda” aprehendieron a un sujeto que lesionó a un vecino con un arma blanca, en el barrio Aguirre de Villa Dos Trece.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 horas del miércoles último, cuando los policías acudieron a un requerimiento por riña en una vivienda y encontraron a un hombre con una herida en el abdomen.

La víctima fue asistida en primera instancia por personal de salud y trasladada en ambulancia hasta el hospital de esa localidad, donde fue examinada por el médico de guardia, quien informó que presentaba una grave lesión.

En virtud de la complejidad del cuadro, fue derivada al Hospital de El Colorado y desde allí al Hospital Central de la ciudad de Formosa, donde permanece en observación.

En el escenario de la gresca, personal policial realizó las diligencias procesales y no halló el arma blanca, ni otro elemento cortante que pudiera haberse utilizado en la agresión.

Tras las tareas investigativas, los uniformados aprehendieron al autor en la vía pública, lo trasladaron hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.