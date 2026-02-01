Con un gran festejo en el Parque Acuático, cerró la temporada 2026 de las colonias de vacaciones

Un gran marco de público se hizo presente en las instalaciones de ese complejo de la Jurisdicción Cinco para formar parte de la clausura, donde se organizó un festejo para todos los asistentes a esta propuesta, a la que se integraron también niños de una comunidad aborigen de Pozo del Tigre.

Este viernes 27 cerró la temporada 2026 de las colonias de vacaciones del Gobierno de Formosa, cuyas actividades de verano se desarrollaron en el Parque Acuático “17 de Octubre” y el Complejo Paraíso de los Niños de la ciudad de Formosa.

Por ese motivo, se organizó una celebración en el complejo del barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco, cuyo festejo fue durante la mañana, y con la visita de una delegación de escolares del interior provincial, en este caso, de la comunidad aborigen Qompi de Pozo del Tigre.

Esta delegación llegó a la ciudad capital con la ilusión de formar parte de los festejos de clausura, siendo unos 39 niños de la Escuela N° 401, junto a madres, quienes de esa manera se integraron y disfrutaron a todo esto, por iniciativa del Gobierno de Formosa.

Asimismo, en esto este tiempo de colonia de vacaciones, a través del Programa “Conociendo Mi Provincia”, también lo hicieron numerosas delegaciones de distintas localidades y comunidades del interior.

En un gran marco de público, también se organizó la presentación de números artísticos. Con 11 años, Iker Germán Corrales, de la agrupación folklórica Nuestras Raíces, se mostró muy contento por haber sido invitado con su grupo a participar de este acontecimiento.

El niño de esta agrupación, con sede en el barrio Liborsi, tiene como responsable a la profesora Andrea Caballero, expresó: “Fue muy lindo bailar acá”, y agregó que él “ya lleva dos años practicando este ritmo, me encanta bailar y también toco el bombo”.

Verdadero éxito

La ministra de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, expresó su felicidad por “este gran cierre de las colonias de vacaciones”, ya que “realmente han sido un verdadero éxito las actividades simultáneas” en esos dos espacios recreativos.

Además, manifestó que, “con la clausura, también se despidió a las vacaciones de verano”, porque el próximo lunes 2 dará inicio el ciclo lectivo 2026 en Formosa. Para apertura de las clases, el gobernador Gildo Insfrán encabezará la inauguración de tres nuevos establecimientos educativos ubicados en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio

La ministra resaltó especialmente este hecho al igual que la entrega en establecimientos de toda la geografía formoseña, tanto de gestión pública como privada, de más de 200 mil kits escolares, poniendo en relieve “la decisión política del Gobernador de continuar año a año con estas acciones”.

“Esto no es un dato menor, consideró, “frente a un Gobierno nacional que solo ajusta y quita derechos a los trabajadores”, porque aseguró que “la reforma laboral significa un gran retroceso en materia laboral, impensado en nuestro país”.

Satisfacción

En cambio, marcó que la gestión del Gobernador “es la contracara” del presidente Javier Milei, realzando que “realmente ver el rostro de alegría de nuestros niños y niñas nos da satisfacción porque ellos son los destinatarios de las políticas públicas en Formosa, en este caso de carácter recreativo y educativo”.

Actividades

Por otro lado, informó cómo continuarán las actividades en el Parque Acuático, donde seguirá la pileta libre de miércoles a domingo, de 15.30 a 20 horas, durante todo marzo. También las clases de natación y aquagym, al igual que en el Paraíso de los Niños, donde puntualizó que se extenderán hasta el 14 de marzo.

Por su parte, la profesora Guadalupe Robles, directora de Parque Infantil, sostuvo: “Estamos felices por otro verano más de tanta alegría y satisfacción a tantos niños formoseños de la ciudad de Formosa y el interior también que disfrutaron a pleno de estas actividades”.

Y declaró que ellas fueron posibles gracias al aporte de “los distintos organismos y los militantes que, semana a semana, se organizaron para traerlos a estos espacios”, por eso, “estamos muy satisfechos por el éxito nuevamente de esta temporada”, remarcó.



