La Policía investiga un intento de asalto a un cambista en el barrio San Cayetano

• El auto en el que se desplazaban, con chapa patente paraguaya, fue abandonado por los delincuentes en un sector de la Costanera.

Efectivos de la fuerza provincial investigan un frustrado asalto a un cambista por parte de al menos cinco encapuchados que lo abordaron con armas de fuego, que terminó con la fuga de los malvivientes hacia el vecino país y el abandono de un automóvil Toyota Premio.

Minutos después de las 4:00 horas de este viernes, llegó a la Comisaría Oficial Subinspector Idelfonso Vera un hombre de 56 años a fin de radicar denuncia por una tentativa de robo en calle Buenos Aires al 1800, de la ciudad de Clorinda.

El comerciante comentó a los uniformados que fue interceptado por los delincuentes cuando salía de su vivienda, encapuchados y armados.

La víctima relató que se resistió al asalto y los malvivientes huyeron en un vehículo de color gris con chapa patente paraguaya.

De inmediato, los policías realizaron un amplio rastrillaje por diversos sectores de la ciudad, donde personal de la Zona 2 del Comando Radioeléctrico, al transitar por la Avenida Costanera, entre la avenida 25 de Mayo y calle Cancio, vieron un automóvil Toyota Premio, con dominio paraguayo, al aproximarse observaron que sus ocupantes se dieron a la fuga al vecino país por un paso clandestino.

La situación fue informada a la jueza de Instrucción y Correccional N 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó las actuaciones a seguir.

Por otra parte, personal de la delegación Policia Científica realizó su pericia en el lugar, se tomaron las medidas de seguridad en el lugar, más el resguardo del vehículo abandonado, procedimiento que fue direccionado en el lugar por el Jefe de la Unidad Regional Tres.