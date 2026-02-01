La Policía esclareció un robo en el ex Hospital Piloto

• Todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas allanaron dos viviendas, detuvieron a un sujeto implicado en una causa de robo y recuperaron cables sustraídos del ex Hospital Piloto, de la mencionada localidad.

El miércoles último, se denunció que malvivientes ingresaron al edificio del viejo hospital y sustrajeron elementos, dándose inicio a una causa judicial por delito de “Robo”, con intervención de la Justicia.

De inmediato, el personal de la brigada investigativa llevó a cabo un importante relevamiento y tareas de campo por diferentes sectores, incluida la visualización de cámaras de seguridad, hasta establecer la identidad de los imputados.

Con orden judicial en mano, se allanaron los domicilios de los sujetos, se secuestraron los revestimientos de cables y aprehendieron a uno de los involucrados en la vía pública.

En el lugar, se realizaron las actuaciones procesales con personal de la Delegación de Policía Científica, que documentó todo el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la comisaría y se notificó al detenido de su situación legal, todo a disposición de la Justicia provincial.