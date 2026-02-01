Detuvieron a un sujeto, secuestraron un auto y productos cárnicos

• Se desarrolló un amplio trabajo de investigación

Una articulada labor policial permitió resolver un caso de abigeato en Paraje Punta del Agua, que finalizó con el allanamiento de dos viviendas en el Paraje Fortín Soledad y el secuestro de carne vacuna, un automóvil y la detención del imputado en Las Lomitas.

Por el caso, trabajaron en forma conjunta los efectivos de la Comisaría Las Lomitas, Destacamento Fortín La Soledad, Puesto de Vigilancia Punta del Agua y la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) Gregorio Bazán.

Todo se inició el domingo último cuando los policías del Puesto de Vigilancia Punta del Agua recibieron la denuncia del propietario de un establecimiento ganadero de ese paraje por la sustracción de un vacuno.

De inmediato, se diagramó una investigación que se desarrolló en forma articulada y mediante la recolección de evidencias se estableció la identidad del presunto autor.

Luego se lo detuvo en la localidad de Las Lomitas, cuando se desplazaba en el automóvil que habría utilizado para la consumación del ilícito.

Todos los elementos reunidos hasta ese momento fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, que ordenó la requisa vehicular y dos allanamientos en el Paraje Fortín Soledad.

Las medidas judiciales permitieron secuestrar más evidencias y carne vacuna faenada en forma reciente; razón por la cual se notificó al imputado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.