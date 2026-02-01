La Policía esclareció el robo en un comercio

Detuvieron al presunto autor y secuestraron elementos de interés en la causa

Integrantes de la fuerza provincial detuvieron a un hombre, allanaron su vivienda y secuestraron una motocicleta, casco, un arma de fuego y dinero; en el marco de la investigación de un caso en el que un hombre ingresó a punta de pistola y robó bienes y dinero de un local comercial.

Los efectivos de la Comisaría Laguna Blanca tomaron conocimiento del hecho e iniciaron una causa judicial, analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y establecieron la identidad del presunto autor, además de otros elementos clave para esclarecer el ilícito.

Este lunes por la tarde, con los datos recabados, se detuvo a sujeto y se secuestró dinero en efectivo que tenía en ese momento, un teléfono celular y la motocicleta en la que se desplazaba.

Luego se solicitó una orden de allanamiento para el domicilio del detenido, ubicado en el barrio San Miguel de la localidad de Laguna Blanca, donde se secuestró otra motocicleta, un casco, prendas de vestir, zapatillas y el arma de fuego que fueron utilizadas durante el robo.

Todo fue trasladado hasta la dependencia policial, mientras que al sujeto lo notificaron de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



