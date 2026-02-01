Secuestraron carne vacuna por no respetar las condiciones de transporte

El procedimiento se concretó durante un control de tránsito

Efectivos de la fuerza provincial demoraron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que transportaba dos reses de carne vacuna sin las documentaciones exigidas para esa actividad ni respetar la cadena frío.

El hecho ocurrió en la mañana del martes último, cuando integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Acceso Norte, demoraron la marcha de la camioneta conducida por un hombre que llevaba un acompañante.

Al solicitar las documentaciones el chofer comentó que no los tenía y verificar el rodado los uniformados observaron que transportaba el producto cárnico en la caja de la camioneta.

Ante la situación, se realizó el acta por la infracción cometida, incluido el transporte de la carne sin respetar la cadena de frío.

Por otro parte, se solicitó personal de la Subcomisaría Namqom para iniciar las actuaciones del caso, más el traslado de lo secuestrado hasta la dependencia policial.



