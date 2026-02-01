La UEAR intervino ante el presunto ingreso de abigeos armados a un establecimiento ganadero

El procedimiento se desarrolló en el marco de los trabajos preventivos en zona rural

Integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Riacho Negro, intervinieron en forma preventiva ante el presunto ingreso desde Paraguay de varias personas armadas al predio de un establecimiento ganadero.

El martes último, alrededor de las 19:40 horas, la Policía diagramó un operativo preventivo en el sector, y durante la tarea rural detectaron la presencia sospechosa de un grupo numeroso de individuos armados en zona de monte y la ribera del Río Paraguay.

Ante la situación, se sumaron al trabajo de campo efectivos de la Jefatura de la UEAR.

Realizaron recorridas por sectores de la ribera del Río Paraguay y la zona conocida como “Boca San Juan”, que son lugares utilizados habitualmente como pasos clandestinos.

Tras un lapso prudencial de tiempo, los policías continuaron con las tareas de patrullaje y verificación, pero no se hallaron a los presuntos abigeos.

Minutos más tarde, detectaron indicios dejados por los abigeos a orillas del río, que nuevamente habrían regresado hacia el vecino país.

A todo esto, durante las primeras horas de este miércoles, los policías incursionaron nuevamente en forma preventiva en la zona para verificar posibles rastros o indicios del paso de los presuntos abigeos.



