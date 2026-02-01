La Policía detuvo a un hombre y secuestró un rifle y un automóvil

Fue en el marco de un hecho por “Lesiones con arma de fuego y daño”

Uniformados de la Comisaría Fontana allanaron una vivienda y detuvieron a un hombre de 34 años, que disparó con un rifle a su cuñado, lo lesionó y también daño su automóvil Chevrolet Prisma en el que se desplazaba.

El hecho ocurrió este viernes último y la víctima denunció que el agresor se movilizaba en un Fiat Cronos durante el ataque en la mencionada localidad.

Relató que la bala impactó contra el baúl del rodado y luego en su espalda, lo que le provocó heridas leves.

De inmediato, los policías detuvieron al responsable del disparo y al descender del rodado se constató que tenía en su poder algunos gramos de cocaína.

Luego se solicitó la presencia del personal de la Delegación Drogas Peligrosas, que confirmó la presencia de la sustancia.

Mediante las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 ordenó allanar una vivienda ubicada en el barrio Namuncurá, donde secuestraron el vehículo involucrado en el caso; mientras que la madre del agresor entregó un rifle con cargador y cinco cartuchos.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se le notificó su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, la víctima fue asistida por personal de salud, quien informó que sólo sufrió una herida superficial.



