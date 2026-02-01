Aprehendieron a dos sujetos y recuperaron objetos robados

Es el resultado de un nuevo operativo de seguridad ciudadana y una eficaz investigación

Efectivos de la fuerza policial detuvieron a dos sujetos y esclarecieron ilícitos por “Robo y daño” y “Robo con el uso de arma blanca”, además de recuperar los bienes sustraídos y secuestrar un elemento punzante utilizado en uno de los ilícitos.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 23:00 horas del miércoles último, en el marco del operativo de seguridad ciudadana dispuesto por la Unidad Regional Tres (UR-3) en toda la ciudad de Clorinda.

Durante el desarrollo del servicio preventivo, los policías tomaron conocimiento de la sustracción de un teléfono celular con el uso de arma blanca en la calle Italia y barrera.

La tarea desplegada en toda la zona permitió aprehender a un sujeto de 24 años, sindicado como presunto autor del ilícito, en la zona de Costanera comprendida entre la calle Cancio y avenida 25 de Mayo.

En el lugar, en presencia de testigos, el individuo tenía en su poder el teléfono celular denunciado como sustraído y un elemento punzante con el que cometió el hecho.

El otro caso se registró en la mañana del jueves último, cuando personal de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana investigaban un hecho de “Robo y daño”, por la sustracción de elementos del alumbrado público.

El trabajo de campo realizado permitió establecer la identidad del presunto autor, quien fue aprehendido en la vía pública cuando trasladaba lo sustraído.

Con la colaboración del personal de las Zonas Uno y Dos, los investigadores realizaron las actuaciones procesales y todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



