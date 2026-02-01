Esclarecieron un hecho de “Abigeato”

Recuperaron doce animales vacunos de interés en la causa

Personal de la Comisaría Pozo del Tigre, dependiente de la Unidad Regional Cinco, recuperó 12 animales sustraídos, gracias a las tareas investigativas que permitieron el esclarecimiento del ilícito.

El hecho ocurrió días atrás, durante la noche, cuando el encargado de una estancia advirtió a los efectivos que desconocidos habían sustraído entre 10 y 12 animales vacunos de distintas categorías, que fueron arreados fuera del campo por la Ruta Provincial N° 26, hacia el sector sur.

Según las primeras averiguaciones, se estableció que los animales habrían sido trasladados a unos 15 kilómetros, hasta un predio rural de la jurisdicción de Campo Alegre, lugar que cuenta con un encargado que reside en la zona.

Ante esa situación, los policías dotados con equipamiento rural, acompañados de peones y el encargado del establecimiento, iniciaron una intensa búsqueda en zona de monte, que se extendió durante cuatro días consecutivos.

Durante el operativo, hubo policías montados en caballos y otros de a pie con perros, trabajo que incluyó seguimientos de huellas y rastros, colocación de lazos, senderos y sectores de aguada, logrando de manera progresiva la sujeción de los animales, que se encontraban dispersos en distintos sectores del campo.

Como resultado del despliegue, se recuperaron 12 animales vacunos que fueron encerrados en un potrero, en resguardo para el posterior traslado por parte de su propietario a su establecimiento rural.

A todo esto, continúa la investigación para establecer la identidad de los autores del hecho y detenerlos.



