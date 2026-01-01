La Policía detuvo a un hombre y retuvo a un menor en el marco de una causa judicial

Intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 02, con conocimiento del Juzgado de Menores

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena, aprehendieron a un hombre de 25 años y retuvieron a un menor de 14, en el marco de las tareas investigativas relacionadas a una causa judicial por “Robo”.

Al momento de concretarse la detención del mayor de los involucrados, este se encontraba bajo los efectos de estupefacientes, y atacó a los uniformados con un arma blanca.

Después, ingresó a su domicilio y amenazó con quitarse la vida si intentaban aprehenderlo. Con autorización de la propietaria del inmueble y con las precauciones del caso, lo despojaron del cuchillo, y lo trasladaron a la dependencia policial a los fines legales.

Durante la diligencia procesal se presentó una mujer de 34 años, quien manifestó que fue víctima de robo, en su vivienda y señaló como autor a uno de los detenidos.

Agregó también, que el denunciado, había ingresado para sustraer bienes y la amenazó de muerte con un arma blanca al ser interpelado.

Tras un relevamiento, secuestraron el elemento sustraído, el cual fue reconocido por la damnificada, y se inició otra causa judicial por “Robo y Atentado y Resistencia contra la Autoridad con el Uso de Arma Blanca.

En tanto, el menor fue entregado a su progenitora, en carácter de referente afectivo, conforme lo establece el protocolo vigente.