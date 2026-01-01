Detienen a un sujeto y recuperan animales

• En un allanamiento en el marco investigativo de una causa por “Abigeato”

Personal del Destacamento Sarmiento, dependiente de la Unidad Regional Siete, detuvo a un joven y secuestró animales vacunos.

El caso se inició el miércoles por la mañana, cuando un joven, de 20 años, solicitó el control de faena en un campo ubicado sobre un camino vecinal.

Los efectivos constataron la presencia de dos animales vacunos con anomalías en marcas y señales, observándose indicios recientes de adulteración.

El personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, realizó una inspección detallada y detectó maniobras para modificar marcas y señales originales, e inconsistencias en la documentación presentada.

Por prevención, secuestraron un animal, y se entrevistó a un hombre, de 70 años, administrador de un establecimiento rural, quien manifestó el faltante de los animales.

Las pruebas, fueron puestas al conocimiento Juez interviniente, quien dispuso el inicio de la causa por “Abigeato” y ordenó el allanamiento en un establecimiento rural.

El mandato judicial se llevó a cabo el jueves por la mañana, donde secuestraron animales de interés para la causa, detuvieron al implicado y conforme lo dispuesto por la Magistratura interviniente, la causa fue recalificada como “Abigeato Calificado”.



