El intendente Jofré participó de las celebraciones por el 386º Aniversario de la ciudad paraguaya, Capiatá

El intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré participó como invitado de los festejos por el 386 º Aniversario de la ciudad de Capiatá Paraguay, oportunidad en que fue cordialmente recibido por la intendenta, Laura Gamarra y el senador de la nación, Derlis Osorio.

En el marco de los festejos de la fundación, que además coinciden con el dìa de su Santa Patrona, la Virgen de la Candelaria, el ballet folclórico municipal de Formosa dijo presente en el escenario mayor, enalteciendo la danza formoseña en tierras paraguayas, recibiendo el aplauso y reconocimiento de todo el público capiateño y posteriormente distinguido con una mención especial.

La oportunidad fue propicia para hacer la invitación formal a la intendenta Gamarra y al senador Osorio a la 10º edición de la Fiesta del Rio, Mate y Tererè, quienes comprometieron su presencia y la del ballet municipal.

“Desde Formosa acompañamos y valoramos con alegría este aniversario y renovamos e compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de hermandad, cooperación y amistad que nos unen”, resaltó Jofrè.



