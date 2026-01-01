Entró a robar en un local de juegos infantiles, lo identificaron por las cámaras y terminó detenido

• Además se investiga su posible vinculación con otros ilícitos ocurridos en la zona céntrica

Investigadores de la brigada de la Unidad Regional Uno (UR-1) aprehendieron al sujeto que ingresó a un comercio de la calle Rivadavia al 600, de esta ciudad, y sustrajo cables de conexión utilizados en las máquinas de juegos infantiles.

El caso ocurrió el miércoles último y tras la denuncia, los efectivos de la Comisaría Seccional Primera iniciaron la actuación judicial y dieron intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

En forma rápida, los integrantes de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno se abocaron a la tarea de campo, verificaron las cámaras de seguridad del comercio y otras del sector y establecieron la identidad del sujeto, quien además estaría implicado en otros ilícitos cometidos en la zona céntrica.

Después se montó un despliegue el jueves último y se lo detuvo en el barrio Villa Hermosa.

Luego se realizaron las diligencias procesales, con la colaboración de los integrantes de la Dirección de Policía Científica, que documentaron la intervención.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.