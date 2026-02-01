La Policía detuvo al presunto homicida en Fortín Lugones

La víctima fue identificada como Abel Sánchez de 25 años

Integrantes de la fuerza policial detuvieron al sujeto sindicado como presunto autor de la muerte de un hombre en la Colonia Osvaldo Quiroga, jurisdicción de San Martin Dos.

El caso se registró siendo las 07:45 horas de este sábado, cuando los policías tomaron conocimiento sobre una persona tirada sobre calle de ripio de la Colonia Osvaldo Quiroga, presumiblemente sin vida.

Efectivos de la Comisaría San Martin Dos y personal del hospital fueron hasta el lugar indicado, donde hallaron el cuerpo de un hombre, quien fue examinado por el profesional de la salud, que informó que presentaba una herida cortante en región del tórax y no tenía signos vitales.

De inmediato se resguardó el lugar del hecho con la participación de la Unidad Regional Siete y Delegación de Policía Científica.

El caso se informó al Juez y fiscal de turno, quienes dispusieron las diligencias procesales a llevarse adelante.

Inmediatamente, el personal de la unidad operativa jurisdiccional, Delegación de Informaciones Policiales, Drogas Peligrosas y dependencias del área regional, iniciaron las tareas investigativas.

Rápidamente, a través de testimonios, lograron establecer la participación de un hombre que sería el presunto autor y se habría dado a la fuga de la escena en una motocicleta tipo 110 cilindradas.

Todo el despliegue realizado en la jurisdicción permitió que efectivos de la Subcomisaria Fortín Lugones procedieran a la aprehensión del presunto autor del homicidio y secuestro de la motocicleta que sustrajo para darse a la fuga.

En el lugar del hecho se realizaron las diligencias procesales, con la colaboración del perito y fotógrafo de la Policía Científica procediendo al secuestro de un arma blanca durante un allanamiento, y finalizadas las actuaciones, el personal de Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima hasta la morgue judicial para la autopsia.

Una vez culminado la tarea del forense judicial, el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para las respectivas exequias.

En consecuencia, se inició una causa judicial por delito de “Homicidio con arma blanca y hurto”, quedando el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomitas.



