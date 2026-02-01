Detuvieron a cuatro personas y anularon tres centros de distribución de drogas

Secuestraron cocaína fraccionada en pequeñas dosis, dinero, balanzas y celulares

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a un hombre, dos mujeres, secuestraron cocaína apta para el consumidor directo, una importante suma de dinero, dos balanzas y nueve celulares; durante allanamientos simultáneos en el barrio Fray Salvador Gurrieri, de esta ciudad.

La investigación inició días atrás, cuando los policías tomaron conocimiento que presumiblemente los propietarios de diferentes viviendas de la manzana 27 comercializaban estupefacientes.

Los elementos de prueba reunidos fueron puestos en conocimiento del juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien los analizó y ordenó allanar los inmuebles de los imputados.

Los allanamientos se concretaron con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Formosa (GEOPF), Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y personal de Policía Científica.

Durante el mandato judicial detuvieron a un hombre y tres mujeres, además del secuestro de cocaína fraccionada en pequeñas dosis, dinero, dos balanzas y nueve celulares, entre otros elementos.

Todos los secuestros y detenidos quedaron a disposición del Juzgado contra el Narcocrimen, caso en el que nuevamente se destacó el trabajo articulado entre la Policía, la Justicia y la comunidad.



