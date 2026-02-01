Apresaron a un hombre que hirió a un amigo con un arma blanca

Una discusión habría sido el detonante del ilícitoUn hombre de 43 años fue atacado por un conocido con un cuchillo en el interior de su casa, en la manzana uno del barrio 7 de Mayo de esta ciudad, lo que motivó la inmediata intervención de la Policía y el personal de emergencias médicas.Los efectivos de la Subcomisaría República Argentina acudieron al requerimiento y la víctima comentó que compartía la ingesta de bebidas alcohólicas en el comedor de su vivienda con un allegado.En un determinado momento se originó una discusión entre ambos y sin mayores explicaciones su atacante tomó un cuchillo y le provocó heridas cortantes en la zona del tórax y el abdomen.Ante la situación, el personal del SIPEC fue al lugar, asistió al lesionado y lo trasladó hasta el Hospital Distrital Ocho.En la escena del hecho, la Policía detuvo al presunto agresor y los efectivos de la Delegación Distrito Cinco de Policía Científica realizaron las tareas periciales, donde también se secuestró un cuchillo. Por el caso, se inició una causa por “Lesiones con el uso de arma blanca”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.