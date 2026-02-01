La CGT Formosa rechaza la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina, Delegación Regional Formosa (CGT), manifiesta su total y absoluto respaldo a la decisión tomada por el Consejo Directivo de la CGT Nacional de convocar a una movilización para el día miércoles 11 de febrero de 2026, frente al Congreso de la Nación, el cual exhorta a organizarse para marchar en cada delegación regional del país en horarios y lugares que crean pertinentes.

Dicha medida es en oposición a la intensión del presidente Javier Milei, que trata de imponer una reforma laboral regresiva disfrazada con la palabra “modernización”, simplemente para intentar mejorar aún más la rentabilidad de algunas empresas asociadas a este Gobierno.

Se trata de una reforma laboral que claramente busca mantener la precarización, con salarios bajos y limitaciones a los legítimos reclamos de los trabajadores, es decir, se obsesiona con la desarticulación de las negociaciones colectivas y la atomización de la representación sindical.

En un intento de solapar la flexibilización laboral, plantea como uno de los ejes de la reforma el salario por mérito y aumentos reversibles, a lo que el Gobierno denomina “salarios mínimos” y, en consecuencia, altera el sentido filosófico de las paritarias.

Otro aspecto que plantea esta reforma hace referencia a las negociaciones entre las empresas y los sindicatos, lo que bajaría su jerarquía actual para pasar de ser de alcance nacional a tener prioridad sub-nacional, provincial, municipios o incluso unidades productivas. Esto, claramente es un beneficio para las patronales que en desmedro de los derechos de los trabajadores, deja sin protección al trabajador porque lo somete a la unilateralidad contractual, que va en contra de cualquier principio consagrado en nuestros ordenamientos jurídicos e inclusive la propia Constitución Nacional, como así también de los Tratados Internacionales.

Por otra parte, un punto clave que se pretende es eliminar el principio de la irrenunciabilidad, que altera de manera absoluta una garantía inherente a la legislación laboral, y que asume como constitutiva la desigualdad entre el capital y el trabajo.

También, este Gobierno insiste con la limitación del derecho a huelga, sin representación e intervención de las organizaciones sindicales, lo que genera un desequilibrio con una flexibilización de la jornada laboral y vacaciones, constituir bancos de horas para extender hasta las 12 horas una jornada que en la actualidad está limitada a ocho horas diarias, entre otras reformas esclavistas y regresivas.

Debemos seguir luchando por la estabilidad laboral, que la modernidad sea incorporar los derechos humanos en las relaciones individuales de trabajo para mejorar las condiciones de los mismos, eliminado en la mayoría de los casos la desigualdad de hecho existente, que afecta la dignidad del trabajador sin posibilidad de reparación y sin la posibilidad de que exista una lucha sindical.

Compañeros, coincidimos que es necesario estar unidos con acciones directas en defensa de los derechos de los trabajadores, que no pueden ser vulnerados por este Gobierno nefasto y cruel, que pretende destruir la negociación laboral para transformarla en una cuestión individual empresario – trabajador, lo que no debemos permitir bajo ningún concepto, ya que estaremos perdiendo no solo derechos individuales y colectivos, sino también la esencia y el espíritu sindicalista.









Consejo Directivo Hilario Martínez

CGT Delegación Regional Formosa

República Argentina - CGT Regional Formosa



