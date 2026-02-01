Inició febrero y continúa con total normalidad el Servicio Social Nutricional

Como todos los años, durante el receso escolar de verano, el Gobierno de Formosa garantiza la continuidad del Servicio Social Nutricional, una política de Estado que prioriza el bienestar y el derecho a la alimentación de los niños de todo el territorio provincial.

Esta política pública, que se da de manera ininterrumpida año tras años, fue destacada por la directora Nélida Gaona de la Escuela Provincial de Educación Primaria N°407 “Carlos Florentino Córdoba” del barrio San Juan Bautista, quien declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “esta asistencia gubernamental es de suma relevancia, porque los alumnos asisten diariamente al comedor porque cuentan con esta apoyo nutricional”.

Además, informó que “los menúes son variados y que un promedio de 60 niños vienen a almorzar, más un padre que retira cuatro viandas”.

Asimismo, indicó que “todos los días asiste la cocinera y algunos docentes que vienen a colaborar” y precisó que “lo hacemos con el mayor amor porque sabemos que ellos necesitan”.De esta forma, Gaona puso en valor la calidad humana y el compromiso social del personal de la institución.

También, comentó que la última semana de enero, los niños asistieron a la colonia de vacaciones en el complejo del Paraíso de los Niños, otras de las actividades gratuitas que el Gobierno formoseño pone a disposición de los niños, quienes, en la gestión del gobernador Gildo Insfrán son los únicos privilegiados.

“Los niños llegaban a la escuela, almorzaban y a las 14 horas ya los buscaban para ir a la colonia”, comentó y remarcó la felicidad que se veía en el rostro de cada uno de ellos.



