El CEMENURK realizó una kermesse y caminata por el Día Mundial del Cáncer

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia (CEMENURNK) “Pdte Néstor Kirchner” realizó este viernes 6, una kermesse y una caminata en su predio, en conmemoración por el Día Mundial del Cáncer que fue el pasado 4 de febrero.

La propuesta, consistió en el desarrollo de diversas actividades como stands informativos, sorteos y la participación de pacientes, familiares, amigos y todos aquellos que estuviesen interesados en ser parte de esta propuesta.

Al respecto, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), dialogó con el director médico del CEMENURNK, Fernando Trachta, quien expresó que “se trató de un evento Con fines sociales y educativos, en donde se congregó a distintas instituciones para que den a conocer lo que se están haciendo en Formosa en materia de salud pública”.

Entre los organismos participantes estuvo el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pdte. Juan Domingo Perón”, el Hospital de la Madre y el Niño, el Hospital de la Madre y la Mujer, el Instituto Politécnico Formosa (IPF), EL Polo Científico Tecnológico y de Innovación, Centro Provincial de Hemoterapia y otras instituciones, cada una con su stand informando la labor que realizan de manera cotidiana.

Además, el doctor Trachta, comentó que “se brindó el servicio de un chequeo médico habitual y sencillo que consistió en toma de presión, temperatura, frecuencia cardíaca”.

Esta kermesse recreativa tuvo el objetivo principal de informar a la comunidad y trabajar en conjunto en la prevención y detección temprana de esta enfermedad, jerarquizando los buenos hábitos y también despejar dudas que pueda tener la comunidad.

“La prevención es la razón por la cual se realizó este evento, porque en el caso de la oncología, la importancia está en la prevención, en detectar a tiempo”, acentuó.

“Antes era diagnóstico temprano y diagnóstico tardío. Hoy, hay algo que se llama diagnóstico oportuno, que es un paciente al que se lo agarra con un estadio avanzado de la enfermedad, pero con las nuevas técnicas de tratamiento pueden llegar a retroceder la enfermedad y a curarse”, explicó al cerrar.

En contexto, Justo Diarte, expaciente oncológico, brindó un pequeño testimonio en donde dejó en claro el agradecimiento al sistema de salud provincial, a sus profesionales, y a la importancia de contar en tu tierra con un centro sanitario como el CEMENURNK.

“En el año 2024 me detectaron en Buenos Aires cáncer de próstata, vine a Formosa a hacerme el tratamiento de radioterapia, porque no iba a poder solventar el gasto que requería hacerlo allá, además, iba a tener que separarme de mi esposa y el desarraigo es lo más doloroso”, comenzó contando.

“A fines del 2024 terminé el tratamiento y superé la enfermedad, hoy me siento muy bien y realmente estoy muy agradecido con los profesionales que me han atendido, porque fue de excelencia, como así también el trato recibido, algo sumamente importante y necesario para las personas que transitan el cáncer, porque el sentirse apoyado es parte de la recuperación”, concluyó.







