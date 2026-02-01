Justina Almirón destacó la importancia del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña

La socia fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa y presidenta de su Comité Consultivo, Justina Almirón, puso en valor el impacto del Programa Soberanía Alimentaria Formoseña al considerar que se trata de una política pública estratégica que fortalece la producción local, protege al consumidor y dinamiza la economía provincial.

A cinco años de su puesta en marcha, señaló que el balance es altamente positivo, ya que se logró consolidar un esquema de comercialización directa entre pequeños productores y consumidores, eliminando intermediarios y garantizando productos formoseños de calidad a precios justos.

"Cuando el Estado organiza, acompaña y planifica, se generan círculos virtuosos. En este caso, el productor recibe un precio digno por su trabajo y el consumidor accede a alimentos frescos y accesibles. Eso es desarrollo con justicia social", expresó.

En ese sentido, destacó el rol del Instituto PAIPPA en la organización de los pequeños productores y en el fortalecimiento de los canales de comercialización, señalando que el trabajo articulado permite potenciar la producción primaria, brindar infraestructura y acompañamiento técnico, e incentivar el crecimiento del sector.

También valoró el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Formosa y del equipo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, entendiendo que existe una visión clara de que el desarrollo económico debe incluir a los pequeños productores, generar valor agregado y sostener el consumo interno.

Asimismo, subrayó la importancia de la industrialización local y la innovación alimentaria, destacando el aporte de las empresas provinciales que amplían oportunidades y fortalecen la soberanía alimentaria.

"Este modelo demuestra que cuando hay decisión política y planificación estratégica, se construyen herramientas que sostienen la economía real, generan empleo y fortalecen el entramado productivo formoseño", concluyó Almirón.



