Capacitación RCP y Primeros Auxilios

La Delegación RENATRE Formosa realizará una capacitación presencial en RCP y Primeros Auxilios, en articulación con el SIPEC.

La actividad se desarrollará este miércoles 18 de febrero de 2026 de 8.30 a 10.30 en el Predio Ferial de la Sociedad Rural de Formosa (Formosa Capital).

La misma está destinada exclusivamente a trabajadores y trabajadoras rurales, con cupos limitados, y forma parte de las acciones de formación que impulsa el RENATRE.

Ante cualquier consulta, también podrán comunicarse con la Delegación RENATRE Formosa a través del correo formosa@renatre.org.ar, de manera presencial en Arenales 865 (PB) o al teléfono 0370-442214.

Inscribite ahora: https://www.renatre.org.ar/.../capacitacion-rcp-y.../



