Invitan a participar de actividades por el Día Mundial contra el Cáncer

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) invitó a un encuentro para compartir, concientizar y promover hábitos saludables. La jornada contará con diversas actividades, stands informativos y sorteos para los participantes, en el marco de una gran kermés.

Será el día viernes 6 de febrero a partir de las 19 horas, en Corrientes 1849, en el playón del organismo y la invitación está abierta para el público en general, con la participación de instituciones sanitarias vecinas con el objetivo de “brindar herramientas de prevención y promover la salud física como un derecho de todos”.

“Van a estar presentes también referentes del Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Evita, el Hospital de la Madre y la Mujer, como también del Centro de Hemoterapia. La idea es mostrar la salud pública en la provincia de Formosa” explicó el doctor Fernando Trachta, director médico del CEMENURNK.

En diálogo con AGENFOR recordó que se trata de la segunda kermesse que organizan, y que pueden participar todos los interesados, al señalar que las instituciones se instalarán con sus respectivos stands para brindar información.

Además, se realizará una caminata entre todos los presentes, con el objetivo final de difundir el trabajo que realizan los distintos efectores de Salud de la provincia en la lucha contra el cáncer.







