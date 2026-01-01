Unidos por lo Único: El compromiso del HAC en la lucha contra el cáncer

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, desde el Hospital de Alta Complejidad (HAC), se refirieron al trabajo que realiza el Servicio de Oncología y Hospital de Día, un espacio clave en el acompañamiento y tratamiento integral de las personas que atraviesan esta enfermedad.

El Servicio de Oncología y Hospital de Día brinda atención médica especializada y tratamientos ambulatorios a pacientes oncológicos, permitiendo realizar terapias sin necesidad de una internación convencional. De esta manera, los pacientes pueden recibir una atención segura y de calidad, acompañados por sus familiares, y regresar a sus hogares el mismo día.

Entre los tratamientos que se realizan se destacan la administración de quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas, así como transfusiones y medicación de soporte, incluyendo antieméticos e hidratación. Además, el servicio lleva adelante tareas de diagnóstico, seguimiento clínico, control de toxicidades agudas y brinda soporte nutricional y cuidados paliativos cuando la situación lo requiere.

El área cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado, integrado por médicos oncólogos, enfermería especializada, personal de farmacia oncológica y profesionales de soporte psicológico, garantizando una atención integral centrada en la persona.

Las instalaciones están diseñadas para ofrecer comodidad y contención, con boxes individuales o sillones adecuados para cada tratamiento, y acompañamiento terapéutico permanente durante todo el proceso.

Asimismo, desde el Servicio de Psicooncología se organizan de manera continua actividades motivacionales y de acompañamiento emocional, que contribuyen a transitar la enfermedad de una manera más humana, fortaleciendo el bienestar emocional de los pacientes y sus familias.

En este día, desde el HAC valoraron profundamente el trabajo comprometido de todo el equipo de salud, que acompaña con profesionalismo, vocación y sensibilidad la lucha contra una enfermedad que muchas veces golpea con fuerza. Del mismo modo, reconocen y respetan a cada paciente, que pone lo mejor de sí todos los días para salir adelante, enfrentando el tratamiento con coraje, esperanza y dignidad.

A diario, una gran cantidad de pacientes oncológicos reciben asistencia en el hospital, gracias a un Gobierno provincial comprometido con las historias individuales, con la salud pública y, fundamentalmente, con la vida.

Este año, el lema del Día Mundial contra el Cáncer 2026 es “Unidos por lo Único”, una consigna que pone en valor la atención personalizada y centrada en el paciente, destacando la importancia de adaptar los tratamientos oncológicos a las necesidades, historias y realidades únicas de cada persona.



