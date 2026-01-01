Con visitas de Villa Dos Trece, comenzó un nuevo módulo de la colonia de vacaciones

Con la presencia de una delegación de niños de Villa Dos Trece, dio inicio este martes el quinto módulo de la colonia de vacaciones organizada por el Gobierno provincial, que se desarrolla en el Parque Acuático “17 de Octubre”.

Participan también esta semana niños y niñas de Urbanización España, San Antonio, Guadalupe y Villa Lourdes, de Formosa Capital.

Al respecto, el subdirector del Parque, Nicolás Pintos señaló que la semana inicia con una variedad de actividades, juegos recreativos para los niños y niñas, como es costumbre en la Colonia.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) confirmó que además de los niños capitalinos, se encuentran de visita por la Capital, una delegación de niños de Villa Dos Trece, quienes no sólo participarán de la colonia en el Parque, sino también en el Paraíso de los Niños.

En cuanto a la organización del trabajo en el Parque, reiteró que existen dos equipos, uno de la colonia de vacaciones, y otro de la modalidad pileta libre, con profesores dedicados a las actividades recreativas y guardavidas que garantizan la seguridad en el agua.

Además, el personal de mantenimiento, encargado de la limpieza de los sanitarios durante toda la jornada, algo que destaca al Parque y es subrayado por las miles de personas que concurren de miércoles a domingo, a la pileta.

El lugar cuenta con cobertura del Sistema Integral Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) un servicio público del Ministerio de Desarrollo Humano que brinda atención médica de urgencias, emergencias y traslados en toda la provincia. En el caso del Parque, ante cualquier emergencia, el traslado es hacia el Hospital Distrital 8, ubicado en el barrio Eva Perón.

“Nosotros contamos con el equipo de guardavidasque es la primera medida de atención y de contención ante cualquier emergencia. También trabajamos con el SIPEC, que está en todas nuestras actividades durante la jornada, cuidando acá de la gente que nos visita” explicó Pintos.

Confirmó que el Parque cuenta con un DEA (Desfibrilador Externo Automático), un dispositivo médico portátil y seguro que analiza el ritmo cardíaco y administra una descarga eléctrica para tratar paros cardíacos, aumentando las posibilidades de supervivencia

“Es una nueva adquisición para la seguridad de la gente. Sabemos de la necesidad de poder contar con un equipo así ante cualquier situación de emergencia” subrayó.

“Nosotros estamos muy cerquita acá del Hospital Distrital 8, así que, ante cualquier emergencia, las personas que necesiten ser trasladadas a través del SIPEC se las traslada acá al Hospital Distrital 8. Trabajamos así hace varias temporadas” reveló.

Aclaró Pintos que hasta el momento no se registraron emergencias graves, pero llevó tranquilidad a las familias sobre el trabajo coordinado para la asistencia sanitaria. “Sabemos que siempre van a surgir accidentes, van a pasar cosas, pero siempre tratamos de prevenir sobre todo, y en el caso de que ese accidente surja, estar preparados para poder actuar ante la situación” aclaró.

Agradecimiento

En tanto, en nombre de la delegación de niños de Villa Dos Trece, el secretario de deportes de la Municipalidad Germán Baez agradeció por las atenciones recibidas para el grupo de 38 personas, de los clubes Instituto y Mariano Moreno.

Comentó que se encuentran en el Albergue Evita, donde reciben la alimentación necesaria, en forma totalmente gratuita para los niños.

Agradeció al gobernador Gildo Insfrán y al intendente Lorenzo Smith por este viaje. “Los chicos ya saben que en verano pueden venir, quieren recorrer y disfrutar, así que con gusto los traemos” precisó.











