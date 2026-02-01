Investigan el robo en una ferretería del barrio República Argentina

Se trabaja sobre los registros fílmicos de las cámaras de seguridad para dar con los malvivientes

Efectivos de la Policía realizan un amplio trabajo investigativo para esclarecer el robo de bienes del interior de una conocida ferretería, ubicada sobre la avenida Esteban Laureano Maradona, de esta ciudad.

Alrededor de las 7:50 horas de este miércoles, la operadora de la línea de emergencias gratuita 911 recibió un llamado telefónico en la que se solicitó presencia policial en el mencionado comercio.

Los efectivos de la Subcomisaría República Argentina acudieron al requerimiento y se entrevistaron con el encargado del local, quien informó que en el transcurso de la noche del martes y la madrugada del miércoles, desconocidos realizaron una pequeña abertura en la pared del sector posterior de la edificación.

Por allí ingresaron y se llevaron un machete, un teléfono celular, dos trinchetas, dos amoladoras, dos aerosoles, seis candados y un termo.

En el lugar se realizaron las diligencias procesales, con la colaboración del personal de la Dirección General de Policía Científica, y se iniciaron causas judiciales con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Por otra parte, el jefe de la Delegación de la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco dispuso que el personal de la dependencia, sumado a los integrantes de las brigadas de las distintas unidades operativas y la Delegación del Departamento Informaciones Policiales 8 de Octubre, se aboquen a las tareas de investigación para esclarecer el caso.



