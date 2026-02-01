A días del inicio de clases recuerdan completar el carnet de vacunación de niñas y niños en edad escolar

Las vacunas del Calendario Nacional son obligatorias, gratuitas y están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia de Formosa.

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, el Ministerio de Desarrollo Humano recomendó a las familias revisar y completar el carnet de vacunación de niñas y niños en edad escolar para comenzar las clases con la protección correspondiente.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones, licenciado Julio Arroyo, indicó que “es un buen momento para revisar el carnet y asegurarse de que cada chico tenga las vacunas que le corresponden. En la escuela hay mucho contacto y reforzar la prevención es clave”.

Recordó que durante la escolaridad hay dos etapas centrales para completar esquemas: el ingreso a la primaria —entre los 4 y 5 años— y la vacunación a los 11.

Para el ingreso escolar, deben vacunarse quienes ya cumplieron 5 años o quienes los cumplirán durante 2026 y todavía no recibieron las dosis previstas. En esa etapa se aplica la segunda dosis de la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), el refuerzo de la triple bacteriana (tétanos, difteria y tos convulsa), el refuerzo de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la segunda dosis contra varicela.

Sobre la vacunación de los 11 años, precisó que también corresponde a quienes cumplen esa edad durante 2026, es decir, a la cohorte nacida en 2015, aún cuando al momento de concurrir al vacunatorio tengan 10 años. “No hace falta esperar el cumpleaños: si cumple durante 2026, le corresponde igual”, aclaró.

En esa instancia se aplica una dosis contra el HPV, el refuerzo contra la fiebre amarilla —teniendo en cuenta que Formosa es zona de riesgo—, una dosis contra meningococo y el refuerzo de la triple bacteriana acelular.

En cuanto al COVID-19, Arroyo señaló que también es importante verificar los refuerzos: en niñas y niños con comorbilidades o tratamientos inmunosupresores deben aplicarse cada seis meses, mientras que en quienes no presentan factores de riesgo el refuerzo es anual.

Asimismo, remarcó que las vacunas del Calendario y las de COVID-19 pueden aplicarse en la misma visita, sin contraindicaciones.

Finalmente, recordaron que completar los esquemas contribuye a proteger a cada estudiante y a toda la comunidad educativa.



