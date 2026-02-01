Esclarecieron un caso de robo a mano armada en un supermercado

Se detuvo al presunto autor y se lo puso a disposición de la Justicia provincial

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a un sujeto y secuestraron una motocicleta, un revólver, cartuchos, arma blanca y dinero, en el marco de la investigación de un robo a mano armada perpetrado en un supermercado de la avenida Gutnisky, del barrio La Pilar, de esta ciudad.

El caso tuvo lugar cuando un sujeto ingresó al local comercial y fue descubierto por el personal de seguridad privada cuando se apoderó de algunas herramientas, lo que derivó en un forcejeo entre ambos.

En medio del enfrentamiento, el malviviente sacó un revólver, amenazó a empleados y se dio a la fuga en una motocicleta.

Al tomar conocimiento del hecho, integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad y realizaron averiguaciones en la zona donde se cometió el ilícito, trabajo de investigación que permitió establecer la identidad del sospechoso y su lugar de residencia.

Como resultado de las tareas desplegadas, el presunto autor fue aprehendido en la vía pública, frente a un complejo de alquileres del barrio La Pilar.

En el procedimiento, se secuestró un revólver con cartuchos, un arma blanca, dinero en efectivo, la motocicleta utilizada para la fuga y otros elementos vinculados con la investigación.

También se realizó un allanamiento en el departamento del detenido.

El detenido fue notificado de su situación procesal y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial.



