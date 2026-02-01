Cirugías más precisas y menos invasivas para pacientes con cáncer ginecológico

El Servicio de Ginecología del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” continúa desarrollando la técnica de ganglio centinela con verde de indocianina (ICG) para el tratamiento de pacientes con cáncer de endometrio y cáncer de cuello uterino, obteniendo muy buenos resultados.

El verde de indocianina es un agente de contraste fluorescente que permite identificar con alta precisión el ganglio centinela, es decir, el primer ganglio al que podría diseminarse el tumor. Mediante el uso de una cámara de infrarrojos, esta técnica permite visualizar los ganglios linfáticos con una precisión superior al 90%, constituyendo un método seguro y eficiente para la estadificación oncológica.

Gracias a esta técnica, en muchos casos se puede evitar la extracción completa de los ganglios pélvicos, lo que se traduce en cirugías menos invasivas, menor riesgo de complicaciones y una recuperación más rápida para las pacientes.

Para llevar adelante este procedimiento, el Hospital cuenta con una torre de laparoscopía de última generación, lo que consolida la calidad de atención y el compromiso permanente con la salud de las mujeres formoseñas.



