Dos sujetos fueron detenidos por el abuso sexual de una joven

La víctima, de 26 años, fue contenida por el área de Género de la dependencia policial

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a dos hombres y allanaron una vivienda del barrio San Francisco de la ciudad de Formosa, donde secuestraron elementos de interés en una causa judicial por un delito contra la integridad sexual.

El caso fue denunciado en la tarde del viernes último por parte de una mujer que expresó que se contactó con un hombre a través de la plataforma digital Instagram y acordaron un encuentro para conocerse en persona.

La víctima se trasladó hasta una vivienda de la calle Pedro Bonacio al 400, del barrio San Francisco, donde luego de unas horas el hombre de 26 años se tornó agresivo y la amenazó con un cuchillo.

Luego, su agresor llamó a otro sujeto que portaba un arma de fuego, abusaron de la joven y la privaron de salir del sitio.

En un momento dado, la mujer logró escapar y radicar la denuncia penal en la Comisaría Seccional Tercera, que a través de su oficina de Género y Violencia Intrafamiliar le brindó contención.

De inmediato, integrantes de la dependencia policial se desplegaron hasta la zona donde ocurrió el hecho y pusieron en conocimiento de la situación a las autoridades judiciales de turno, por lo que se dispuso una orden de allanamiento para el inmueble.

El mandamiento judicial se realizó en las primeras horas del sábado último, con la participación del personal del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), lográndose el secuestro de un arma blanca y otros elementos de interés para la investigación.

En paralelo, el personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones policiales detuvo a los imputados, de 30 y 31 años, uno de los cuales tenía el teléfono celular que la víctima dejó durante su huida.

Los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que notificaron a los sujetos de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



