Inicio de clases: UDA Formosa entregó mochilas a sus afiliados

Ante el cercano inicio del ciclo lectivo 2026 a producirse este lunes 2 de marzo, la Unión Docentes Argentinos filial Formosa en el marco de sus políticas entregó mochilas con útiles y material pedagógico a afiliadas y afiliados.

El secretario general de UDA, profesor Vicente García Insfrán, junto a sus colaboradores encabezaron el operativo de acompañamiento a los docentes en este inicio de clases.

En ese marco García Insfrán destacó el esfuerzo gremial para llegar con este beneficio a cada docente en este momento tan difícil para el país del que Formosa no escapa.



