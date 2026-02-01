El Hospital Interdistrital Evita celebró la finalización de residencias en Oftalmología y Nefrología

Seis médicos culminaron su especialización en un acto que reafirmó el valor estratégico de la residencia médica dentro del sistema público de salud.

En una ceremonia realizada este viernes 27 de febrero, el Hospital Interdistrital Evita (HIEF) llevó adelante el acto de finalización de las residencias en Oftalmología y Nefrología, donde seis profesionales completaron su formación tras años de capacitación intensiva, práctica hospitalaria y servicio a la comunidad.

En el Servicio de Oftalmología finalizaron su residencia la doctora Milagros Lombardo, el doctor Rodolfo Amarilla, el doctor Emiliano Vargas Coppini, el doctor Alejandro Maciel Breska y la doctora Ayelén Godoy Navarro. En tanto, en el Servicio de Nefrología culminó su formación la doctora Gina Rosati.

El acto contó con la presencia del director del nosocomio, el doctor Samuel Gutiérrez; la subdirectora médica, la doctora Paula Ramírez; la subdirectora de Gestión Administrativa, la abogada Celeste Cardozo; y el jefe del Departamento de Docencia e Investigación, el doctor Plinio Casola, además de jefes de servicio, profesionales de la salud, médicos residentes, familiares e invitados especiales.

Durante su mensaje, el doctor Gutiérrez sostuvo que “la residencia es el mejor sistema de enseñanza para un médico recién recibido, pero no es solo un sistema de enseñanza: es un sistema de vida”, y destacó que esta etapa transforma la mirada profesional, fortalece la empatía y consolida la base para el ejercicio seguro y responsable de la especialidad.

Asimismo, subrayó el acompañamiento de las familias, a quienes definió como un sostén indispensable en el proceso formativo de cada residente.

En representación de los egresados, el doctor Vargas Coppini agradeció a la institución, a sus compañeros y a su familia por el acompañamiento durante estos años de formación. “Esta institución se transforma en la segunda casa de uno. Es difícil poner en palabras lo que se siente, pero solo queda agradecer a Dios, a nuestras familias, a los compañeros y a todos los que fueron parte de este proceso”, manifestó.

El profesional también valoró el trabajo cotidiano del equipo de salud y alentó a los médicos que continúan en formación a aprovechar cada instancia de aprendizaje y a sostener el compromiso que distingue al servicio.

La entrega de certificados marcó el cierre formal del acto, simbolizando el fin de una etapa y el inicio de nuevos desafíos profesionales. Con esta nueva cohorte de especialistas, el Hospital Interdistrital Evita reafirma su rol como centro formador de referencia y actor estratégico en la consolidación del sistema público de salud provincial.



