Autoridades de la UTN acompañaron el inicio del ciclo académico 2026 en el IPP

Autoridades de la Facultad Regional Resistencia de la casa de estudios arribaron a la ciudad capital para participar de la jornada. Hay satisfacción en el Gobierno provincial por comenzar un nuevo año lectivo.

En el marco del inicio del nuevo ciclo educativo, en la Extensión Áulica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que funciona en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP), los aspirantes se encuentran en instancia de ingreso a las carreras que se dictan de manera gratuita.

Según explicó a AGENFOR la directora de Planeamiento Educativo del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, la licenciada Patricia Pastor, la Extensión Áulica de la Facultad Regional Resistencia “hoy tiene las ofertas de la Tecnicatura Universitaria en Programación, la Licenciatura en Tecnología Educativa y una Diplomatura en Didáctica de la Matemática que va a iniciar a fines de marzo”.

Además, recordó que “la Licenciatura en Producción de Bioimágenes, que se dictó hasta el año pasado, iba dirigida a los técnicos radiólogos que ya están trabajando en el sistema sanitario de salud de la provincia”.

En ese sentido, expresó su conformidad “no solamente desde lo que es la gestión de esta Extensión Áulica, sino por la satisfacción de los estudiantes que pueden acceder a estas ofertas de manera gratuita, sin pagar un solo peso, ni de matriculación, ni de cuota, ni de ningún tipo”.

Resaltó que “la provincia se hace cargo del salario de los docentes, además de no cobrar ningún tipo de arancel a los estudiantes”, resaltando que la visión del gobernador Gildo Insfrán “es apostar de lleno a la tecnología y a lugares como estos donde se pueden desarrollar las clases y donde los formoseños pueden realizarse más que nunca en su propio lugar”.

En la misma sintonía, el profesor Sergio Torres, rector del IPP “Justicia Social”, subrayó que dicho Instituto “es sede de estas carreras de la Universidad Tecnológica Nacional en convenio con el Gobierno de la provincia de Formosa, en un sentido de articulación y coordinación con los organismos del sistema educativo”.

“Ese es el mensaje que el gobernador Insfrán nos da, de trabajar articulada y coordinadamente para alcanzar el objetivo que, en este caso, es que nuestros jóvenes puedan obtener títulos superiores en cercanía a sus hogares y de una forma gratuita y pública”, puso de resalto.

Por su parte, el doctor César Acuña, secretario académico de la Facultad Regional Resistencia de la UTN, valoró “la vinculación de larga data” con el Gobierno de Formosa. “Para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar en la ciudad de Formosa, de la mano de su Gobierno que siempre apuesta a la formación de sus ciudadanos”, apreció.

Asimismo, la profesora Mirta Bello Banini, directora de la Licenciatura en Tecnología Educativa de la UTN, indicó que esta carrera se dicta en la Regional desde el año 2003. “Tenemos egresados de Formosa, porque viajaron hasta Resistencia para poder cursarla, ya que es presencial. La ventaja tiene ahora es que, gracias al Gobierno provincial, la van a poder hacer los formoseños directamente en su propia ciudad”.

Evaluó, a su vez, que se analizará “para años posteriores, si podemos ir al interior de Formosa con nuevas extensiones o con algún otro tipo de modalidad de dictado”, teniendo en cuenta que “la idea es capacitar a los docentes en todas las herramientas tecnológicas que existen para poder mejorar la enseñanza”.

Remarcó aquí que “las estrategias educativas han cambiado mucho con las herramientas metodológicas. Ya no es pizarrón y tiza, internet ya invadió nuestras aulas, es imposible obviar eso, y también está el celular”. Por estos motivos, hizo notar que “hay que tener la capacidad y la formación docente para poder manejar estas herramientas y sacarles el máximo beneficio”.

A su turno, la ingeniera en Sistemas Claudia Laclau, coordinadora de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, dijo que “todos los docentes de esta carrera –que es presencial- son de Formosa”.

“Encontramos muy buena predisposición y formación del personal que hoy forma parte de esta alta casa de estudios”, acentuó, al concluir.



