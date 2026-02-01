Inadaptados incendiaron una camioneta en el barrio Namuncurá

• La Policía detuvo a un joven de 18 años y retuvo a otro de 17

Efectivos de la Comisaría Comandante Fontana pusieron a disposición de la Justicia provincial a los presuntos responsables de incendiar una camioneta Toyota Hilux en el barrio Namuncurá, de la mencionada localidad.

El hecho ocurrió este miércoles último de madrugada, cuando los uniformados tomaron conocimiento del vehículo envuelto en llamas frente a una vivienda y acudieron de inmediato al lugar.

Primero extinguieron el fuego que se propagó a toda la camioneta y se sumaron al caso los integrantes de la Delegación de Bomberos Pirané y de Policía Científica, quienes documentaron las actuaciones y determinaron que el incendio habría sido intencional.

Inmediatamente se montó un amplio operativo por todo el sector y zonas aledañas, verificándose cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, trabajo que permitió identificar a un joven de 18 años y un adolescente de 17 como los presuntos autores, quienes fueron llevados a la dependencia policial.

Como uno de ellos es menor de edad, fue entregado a sus familiares en carácter de guarda tutelar; mientras que al otro se lo notificó de su situación procesal y permanece detenido, a disposición de la Justicia provincial.

En horas de la mañana de este jueves, se realizó un allanamiento en la vivienda de uno de los implicados secuestrándose prendas de vestir y otros elementos vinculados a la investigación, además de dos armas de fuego por carecer de las documentaciones respectivas.