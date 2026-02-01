Capturaron a tres individuos y esclarecieron varios ilícitos

• La activa presencia policial en los barrios permite dar una respuesta inmediata a los requerimientos

Integrantes de la Subcomisaría “Oficial Principal Gustavo Ramón Bini”, detuvieron a tres sujetos y esclarecieron tres hechos delictivos perpetrados en distintos sectores de la ciudad.

El primer procedimiento se concretó en el barrio Illia I, tras un requerimiento que ingresó a través de la línea de emergencias 911. Cuando los policías llegaron al lugar, una mujer comentó que su hijo le sustrajo un tubo de gas.

Ante la situación, personal de la brigada de investigaciones inició la búsqueda, lo detuvo, terminó alojado en la dependencia policial y quedó imputado en el delito de “Hurto en contexto de violencia intrafamiliar”.

En el segundo caso, una mujer denunció que su hermano se apoderó de su teléfono celular cuando fue a visitar a su madre, en el barrio Divino Niño.

Durante el trabajo de la brigada desplegó tareas de campo y detuvo al acusado; mientras que el personal de guardia recuperó el teléfono celular en el barrio Nueva Formosa, donde había sido adquirido de buena fe por un vecino.

A todo esto, el autor del hecho quedó imputado por el delito de “Hurto en contexto de violencia intrafamiliar”, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

El tercer procedimiento se registró en el barrio 12 de Octubre, donde un hombre fue amenazado de muerte y herido por su vecino, que estaba bajo los efectos de sustancias.

Tras la denuncia y luego de que la víctima fuera examinada por el médico forense policial, el personal de guardia de la subcomisaría detuvo al agresor.

En todos los casos, los detenidos y los elementos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.