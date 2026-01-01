Gorostegui: “El 98% de los egresados del IPF cuenta con una salida laboral”

En el marco del octavo aniversario del Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” celebrado el pasado 31 de enero, su director Horacio Gorostegui realizó un repaso de los logros de la institución, como también de sus egresados.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) reveló que el 98% de los egresados de las diferentes carreras cuentan en la actualidad con una salida laboral, y ponderó que se trata de una institución estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la provincia.

El IPF fue creado por decreto del gobernador Gildo Insfrán en el año 2018, y comenzó con las carreras de Mecatrónica con 40 estudiantes, para el año siguiente, se sumó la especialización en Desarrollo de Software con 45 estudiantes.

En el año 2021 se incorporaron las carreras de Telecomunicaciones y Química industrial.

“Hoy es una institución muy importante para la provincia de Formosa porque brinda justamente la formación técnica de nivel superior en estas áreas denominadas tecnológicas. Hablamos de Mecatrónica, Desarrollo de Software Multiplataforma, Química Industrial y Telecomunicaciones” detalló el licenciado en Ciencias Naturales y profesor en Química.

Aclaró que todas las carreras otorgan un título de nivel superior con validez nacional y que hasta el momento cuentan con 300 egresados en las diferentes carreras. “El año pasado tuvimos la gran alegría de celebrar 95 egresos, que fue el año que más egresados tuvimos, de los cuales un poquito más de la mitad correspondían al área de software” enfatizó.

Respecto a los egresados afirmó que el 98% de los egresados “hoy cuenta con una salida laboral en el área específica en la que se formó”, mencionando a Jorge Guerra, egresado en Mecatrónica, trabajando en la actualidad en la empresa biosiderúrgica local.

También mencionó a Sofía, egresada como desarrolladora de software, trabajando en forma remota para una empresa alemana utilizando inteligencia artificial.

En el caso de Química Industrial, “hasta hace poco nuestros jóvenes estaban trabajando en Palmar Largo, en la planta de extracción de litio” detalló.

Edificio propio

Al continuar realizando un balance del camino del IPF en ocho años, marcó como un hito importante la inauguración en junio del año 2024 del flamante edificio a cargo del Gobernador.

Recordó que la obra dependía del Gobierno nacional pero fue paralizada por Javier Milei como tantas otras en Formosa y el país, por lo que en el año 2024 por decisión de Insfrán se retomó la construcción de la obra civil, y se la dotó del mejor equipamiento posible.

“Es un edificio que cuenta con más de 24 mil metros cuadrados cubiertos, con un comedor en donde diariamente preparamos y servimos más de 500 raciones de comida, además obviamente de desayuno, merienda, almuerzo y cena para nuestros jóvenes” detalló.

Además, el Aula Magna, donde se desarrollan distintas actividades, como el acto de colación del año pasado, con 150 personas presentes.

Cursillo

Confirmó el funcionario que a mediados de enero dieron inicio los cursillos de Mecatrónica y Desarrollo de Software Multiplataforma, luego vendrán los exámenes de ingreso, ya que serán 40 en Mecatrónica y 50 en la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma, iniciando las clases el 9 de marzo.

En el caso de Química Industrial y Telecomunicaciones, será los primeros de abril hasta fines de junio, cuando sea el momento del examen de ingreso.

“Para estas dos carreras, vamos a tener la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan realizar estos cursillos de manera online, fundamentalmente pensando en los estudiantes del interior, o presencial para los jóvenes de la ciudad de Formosa” reveló.

Para información: https://www.ipf.edu.ar/







