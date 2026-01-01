Desde Asunción del Paraguay, lanzan un Diplomado Internacional en Neuropolítica y Militancia Digital

La Universidad Unida, con sede en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, junto a la Escuela de Gobierno, presentó el Diplomado Internacional en Neuropolítica y Militancia Digital, una propuesta académica orientada a la formación estratégica en política contemporánea y entornos digitales.

El diplomado propone un abordaje integral de la política desde la neurociencia, la comunicación estratégica y el ecosistema digital, analizando cómo se construyen hoy las decisiones políticas, el rol de las emociones en el comportamiento electoral y las nuevas formas de militancia, persuasión y movilización en plataformas digitales.

La formación se estructura en ejes como neuropolítica y toma de decisiones, comunicación política estratégica, militancia digital y narrativas contemporáneas, análisis del comportamiento del votante, y estrategias de contenido y liderazgo digital, brindando herramientas analíticas y prácticas para el ejercicio profesional de la política y la comunicación.

El cuerpo docente está integrado por la Lic. Lucía Collado, investigadora y especialista en Comunicación Estratégica, y el Lic. Sebastián Lezcano, consultor y analista en Marketing y Estrategia Digital, ambos con amplia experiencia en comunicación política y digital.

El diplomado iniciará el lunes 23 de febrero, con modalidad virtual, clases en vivo los lunes de 18 a 20 horas, acceso a grabaciones y una duración total de 10 semanas, con certificación universitaria de 100 horas académicas.

La propuesta está dirigida a militantes, asesores, comunicadores, funcionarios y estudiantes de la región interesados en una formación rigurosa, actualizada y profesional en política digital.

Las inscripciones se realizan a través de la Escuela de Gobierno, mediante el contacto +595 982 108 777. Cupos limitados.







