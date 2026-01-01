La ADE brinda asesoramiento gratuito para el registro de marcas

La Agencia de Desarrollo Empresarial continúa fortaleciendo el acompañamiento a emprendedores, comerciantes y empresas de la provincia a través de su servicio de asesoramiento y gestión para el registro de marcas, una herramienta clave para proteger la identidad de los negocios y potenciar su crecimiento.

El registro permite resguardar legalmente nombres, logotipos y signos distintivos que identifican productos o servicios en el mercado, otorgando exclusividad de uso y mayor seguridad jurídica.

En este sentido, desde la ADE se ofrece un servicio integral gratuito que incluye orientación personalizada, evaluación de viabilidad del registro y acompañamiento durante todo el trámite ante el organismo correspondiente.

Este servicio está dirigido tanto a emprendimientos que dan sus primeros pasos como a empresas ya consolidadas que buscan formalizar o fortalecer su identidad comercial. Contar con una marca registrada no solo evita conflictos legales futuros, sino que también agrega valor al negocio, mejora su posicionamiento y abre oportunidades de expansión.

Al respecto, Horacio Villanueva de la empresa “Quincy” expresó: “Después de haber participado del curso sobre Registro de Marcas organizado por la Agencia de Desarrollo Empresarial, me acerqué para comenzar los trámites y recibí una atención clara y personalizada. Me orientaron en cada paso, despejando dudas y facilitando el proceso para dar inicio al registro de la marca”.

Por su parte, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo remarcó la importancia de concientizar sobre la protección de la propiedad intelectual como parte del desarrollo empresarial, entendiendo que una marca es uno de los activos más importantes de cualquier proyecto productivo o comercial.

Quienes estén interesados en acceder al servicio de registro de marcas pueden acercarse a las oficinas de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Galpón “G” del Paseo Costanero para recibir información y asesoramiento, de manera presencial o a través de los canales oficiales de contacto.



