Sandoval en el MCE: “En Formosa hay un Estado presente frente a un Gobierno nacional que no promulga ninguna iniciativa”

Durante el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de febrero, se realizó una nueva una nueva edición del Mercado Comunitario de Emprendedores en el Galpón “G” del Paseo Costanero.

El diputado provincial justicialista Rodrigo Sandoval, estuvo visitando los diferentes puestos y durante su recorrido subrayó la importancia de estos espacios frente a un escenario económico nacional adverso.

Al dialogar con AGENFOR señaló que, desde los diferentes organismos del Gobierno provincial “se proponen iniciativas, no solamente para incentivar el turismo, sino también darle un espacio a los emprendedores”, y resaltó que “en el caso del MCE se desarrolla en Capital y en diferentes localidades del interior”.

Respecto al lugar donde se llevó a cabo el evento, el Galpón “G”, sostuvo que “es uno de los mejores lugares que tenemos en la provincia”, resaltando que “hace un año y medio se consolidó, a través de Mercado Comunitario Emprendedores, como el espacio donde se le da un lugar a los emprendedores y se aprovechan las fechas especiales, y ahora las vacaciones”.

De esta manera, indicó que “al recorrer nos encontramos una gran variedad de emprendedores, un buen sector gastronómico y un sector para niños, para que pueda venir la familia y turistas que pasan por nuestra provincia”.

“Me pone muy contento que el Estado esté presente”, expresó Sandoval, y añadió que “también emociona que los emprendedores se puedan organizar como comunidad”.

Sumó también el hecho de que “distintas Municipalidades del interior están desarrollando todo tipo de acciones que ayudan a que el emprendedor tenga un espacio y a que la economía se dinamice”, es decir “que haya alguna actividad que permita un ingreso económico a nuestra provincia”.

Y lamentó que “a contraposición, tenemos un Gobierno nacional que no promulga ningún tipo de iniciativa. No vemos acciones que ayuden a promocionar el turismo con valor real para todas las provincias por igual”, sentenció el diputado.

Sin embargo, frente a este panorama, destacó que en Formosa la realidad es opuesta: “Tenemos un Estado presente y desde la Asociación de Emprendedores Formoseños, acompañamos para que cada emprendedor de todo el territorio provincial tenga lo necesario y aproveche estas temporadas”, concluyó.



